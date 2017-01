DIE FOLGENDE AKTIE IST AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING SHARE IS SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL



FIRST GRAPHITE LTD M11 AU000000FGR3 BAW/UFN

FEDERAL-MOGUL HLDGS FMOA US3135494041 BAW/UFN