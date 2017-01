Am Morgen sank der Pfundkurs auf ein Tagestief bei 1,2469 US-Dollar und lag damit etwa ein halbes Prozent tiefer als in der vergangenen Nacht. In den vergangenen Handelstagen hatte die britische Währung im Zuge einer breitangelegten Dollarschwäche deutlich an Wert gewonnen und Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...