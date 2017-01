Trump ist im Amt - und so reagieren die Märkte: Der US-Dollar gibt nach, Gold zieht etwas an, der Euro ebenfalls, auch der mexikanische Peso. Also ist der Vorschusslorbeer verschossen, Patrick Kesselhut von der Commerzbank? So düster wie von Donald Trump beschrieben ist die US-Wirtschaft nicht, sagt Patrick Kesselhut im Gespräch mit Antje Erhard. Es sei die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt deutlich vor China, mit 18 Billionen Dollar Wirtschaftsleistung pro Jahr. Probleme gäbe es, vor allem in der Infrastruktur und in Branchen wie der Automobilindustrie, aber die werde Trump angehen, er wolle nicht scheitern. Ergo bleibt der Dollar stark?