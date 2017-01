Etablierte VR Unternehmen aus Deutschland, Frankreich und Australien bilden eine neue globale und für Expansionen gerüstete Gruppe und gewinnen zwei weitere Lumiere-Awards

PARIS, BERLIN und MELBOURNE, 24. Januar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Virtual Content Group (VCG), ein Konglomerat internationaler Virtual-Reality-Unternehmen, das vor kurzem aus der Fusion der französischen Produktionsfirma Cow Prod, des Berliner VR Spezialisten INVR.SPACE und des australischen Distributor 3D Content Hub entstanden ist, gab heute seine Gründung und den Gewinn zweier Lumiere-Awards bekannt. VCG wird auf die mehr als 15-jährige Erfahrung der drei Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsweisenden Inhalten zurückgreifen können, um Produktions-, Post-Produktions- und Lizenzierungsdienstleistungen anzubieten.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/67a85d85-c695-4364-8669-55f4e9718e92 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/67a85d85-c695-4364-8669-55f4e9718e92) verfügbar.

VCG verfügt über Partner in 13 Ländern und eine Rechtebibliothek mit nahezu 80 VR-Titeln, sodass die Gruppe eine internationale Marktposition ähnlich die der führenden amerikanischen VR-Unternehmen einnimmt. Bisher hat das Unternehmen mehr als 150 VR-Projekte produziert bzw. koproduziert. Die drei Gründungsfirmen haben Kunden in über 40 Ländern, darunter BMW, Mercedes-Benz, Disney, ZDF, Unicef, Sky, Netflix, NBC Universal, Samsung, Arte, Sony und Deutsche Telekom.

Die Fusion ermöglicht es VCG, schneller zu skalieren und größere Kunden mit einem regionalen Fokus auf Europa und Asien-Pazifik zu bedienen. "VCG ist international führend auf dem Gebiet der Virtual Reality", sagte Torsten Hoffmann, Mitbegründer und CEO von VCG, der seit 2011 3D-Inhalte lizenziert. "Das Schaffen eigener Urheberrechte ist der Kern unseres Geschäftsmodells." Das bereits profitable Unternehmen wird sich Anfang 2017 um eine Series-A-Finanzierung bemühen und beabsichtigt, noch in diesem Jahr weitere Partner aufzunehmen.

Vor vier Wochen wurde VCG von der VR Society mit dem Lumiere-Award für die beste europäische VR-Kampagne für die Samsung und BMWi Virtual Reality Experience ausgezeichnet. "Zum Projekt gehörten sowohl 360 Grad Kamera Aufnahmen in 3D als auch Augmented Reality (AR)", sagte Sönke Kirchhof, Mitbegründer von VCG. Das französische Team von VCG arbeitete an dem 3D-360-CGI-Projekt, Die Versuchung des heiligen Antonius von Les Poissons Volants, das mit dem zweiten Lumiere-Award ausgezeichnet wurde. Bei diesem Kurzfilm taucht der Betrachter in ein berühmtes mittelalterliches Gemälde von Hieronymus Bosch.

Zusätzlich zum Vertrieb von Premium-VR-Titeln wie Titans of Space und Tomorrow VR arbeitet VCG zurzeit an vielen unterschiedlichen größeren Projekten, z. B. Museumsinstallationen, Koproduktionen in Australien, Südafrika, Hongkong und Deutschland sowie einem room-scale VR-Erlebnis. "Wir sind nicht auf ein Kamerasystem oder eine Vertriebsplattform beschränkt", fügte Gallien Chanalet-Quercy, Mitbegründer von VCG, hinzu.

Über VCG

Virtual Content Group (VCG) ist ein führendes globales Unternehmen für VR-Inhalte, das End-to-End-Produktions-, Post-Produktions- und Lizenzierungsdienstleistungen anbietet. Mit Erfahrungen in der Stereoskopie, Partnern in 13 Ländern und mehr als 50 Großkunden weltweit ist VCG eines der weltweit grössten Virtual Reality Firmen mit Schwerpunkten auf High-End-Werbung und preisgekrönten Filmen. Das Unternehmen hat mehr als 150 360-Grad-Videos produziert und besitzt die Vertriebsrechte an einem wachsenden Katalog von mehr als 80 Copyright Titeln. VCG wurde 2016 durch die Fusion von drei etablierten Unternehmen aus Australien, Deutschland und Frankreich gegründet. Erfahren Sie unter www.VirtualContentGroup.com (http://www.virtualcontentgroup.com/) mehr dazu.

Pressekontakt:

Sönke Kirchhof

sk@invr.space

+49 (0)30 62739884

