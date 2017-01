Ein Mehrjahreshoch hat die Jenoptik-Aktie (DE0006229107) in der vergangenen Woche mit dem Überwinden des Widerstands bei 16,75 Euro erreicht. Nun könnte die Aktie bis an die 20,00 Euro heranlaufen. Kurze Rücksetzer bieten sich auch hier zum Einstieg an, sollte die Aktie kleinere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...