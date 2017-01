"Heute ist ein großer Tag", platzt es aus Manz-Chef Dieter Manz heraus. Der Maschinenbauer hat nicht nur eine oder zwei Maschinen, sondern komplette Fabriken verkauft: Im Gesamtwert von 263 Millionen Euro. Jahrelang wurde an der besonders effizienten CIGS-Solardünnschichttechnologie nur geforscht - Aufträge blieben jedoch aus. Bis gestern Abend: Der neue Großaktionär Shanghai Electric hat gemeinsam mit dem Kohleunternehmen Shenhua die größte CIGS-Produktionslinie in China und die zweitgrößte weltweit bestellt. Die Installation wird Manz zufolge 2017 beginnen und im Folgejahr 2018 abgeschlossen werden. "In Anbetracht des immsensen Potenzials weltweit ist dieser Auftrag nur als erster Schritt zu betrachten", so der Maschinenbauer.

