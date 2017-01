FRANKFURT (Dow Jones)--Das britische Telekomunternehmen BT Group muss in seinem Italiengeschäft höhere Abschreibungen vornehmen als ursprünglich gedacht, und streicht deswegen seine Prognosen zusammen. Die Prüfung der Finanzlage des italienischen Geschäfts sei nun weitgehend abgeschlossen, teilten die Briten am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung mit. Während der Konzern auf Basis einer vorläufigen Schätzung von Ende Oktober 2016 noch von einer Belastung von 145 Millionen britischen Pfund ausgegangen war, rechnet BT jetzt mit einer Belastung von 530 Millionen Pfund.

"Wir bewerten noch, welcher Anteil der Gesamtanpassungen als Vorjahresfehler zu bewerten ist, und welcher Anteil im nächsten Geschäftsjahr als Neubewertung behandelt werden soll", erklärte der Konzern weiter. Darüber hinaus prüfe man, wie sich diese Anpassungen in den Jahresabschlüssen der BT Group für die laufende und frühere Perioden unter Berücksichtigung der anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften niederschlagen sollten.

BT hatte im Oktober 2016 angekündigt, im italienischen Geschäftsbereich "unangemessenes Management-Verhalten" und "bestimmte Rechnungsfehler" aufgedeckt zu haben. Zu diesem Zeitpunkt erklärte der Konzern, dies dürfte sich aber nicht auf die Geschäftsergebnisse auswirken, und es seien externe Berater zur Unterstützung einer vollständigen Untersuchung von BT Italy ernannt worden.

Schätzung für drittes Quartal

BT Group erklärte am Dienstag weiter, dass die höheren Belastungen nun dazu führen dürften, dass sich der bereinigte Umsatz im dritten Quartal 2016/17 und das bereinigte EBITDA um rund 120 Millionen Pfund verringern werden. Der Freie Cashflow werde wohl um rund 100 Millionen Pfund geschmälert. Für das Geschäftsjahr 2016/17 rechnet das Unternehmen nun mit einem Rückgang beim bereinigten Umsatz um rund 200 Millionen Pfund und beim Ergebnis um 175 Millionen Pfund. Der Freie Cashflow dürfte um bis zu 500 Millionen Pfund geschmälert werden. Für das Geschäftsjahr 2017/18 rechnen die Briten mit Auswirkungen auf die Ergebnisse "in einer ähnlichen Größenordnung".

Der italienische Geschäftsbereich leistet nur einen kleinen Beitrag zum Geschäft des Konzerns. In den Geschäftsergebnissen 2015/16 per Ende März lag der EBITDA-Beitrag von BT Italy zum Konzernergebnis bei einem Prozent. "Das unsachgemäße Verhalten in unserem italienischen Geschäft ist eine äußerst ernste Angelegenheit, und wir haben sofort Schritte unternommen, um die finanziellen Prozesse und Kontrollen in diesem Geschäft zu stärken", teilte BT weiter mit. Einige Manager seien von der Arbeit freigestellt worden und hätten das Unternehmen mittlerweile verlassen.

Darüber hinaus sei ein neuer Chef für BT Italy bestellt worden, der am 1. Februar 2017 die Position übernimmt, so BT weiter. Er soll das italienische Management-Team überprüfen und mit der Abteilungen Ethics und Compliance im Konzern zusammenarbeiten.

January 24, 2017 02:51 ET (07:51 GMT)

