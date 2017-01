Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-24 / 08:53 *Leipzig, 24.01.2017 - Das Asset Management der publity AG hat beim Großmarkt Leipzig einen weiteren großen Vermietungserfolg erzielt. Es konnten neue Mietverträge über ca. 2.500 m² abgeschlossen und weitere Mietverträge für eine Fläche von ca. 1.000 m² verlängert werden. Somit ist der Frischemarkt in Leipzig mit einer Gesamtfläche von 17.500 m² und insgesamt 81 Marktständen vollständig vermietet.* Ende 2013 hat publity das Asset Management für den Großmarkt Leipzig übernommen und konnte nun mit der Vollvermietung erneut ihre erfolgreiche "manage-to-core" Strategie unter Beweis stellen. Die Markthalle inkl. Nebengebäuden des Leipziger Großmarktes wurde vom publity Performance Fonds Nr. 5 in 2014 erworben. Der Markt wurde 1995 auf einem über 68.000 m² großen Areal errichtet und ist das bedeutendste Frische- und Logistikzentrum der Region. Vom Standort am Flughafen Leipzig/ Halle wird die gesamte Region mit frischem Obst und Gemüse beliefert. "Getreu unserem manage-to-core-Ansatz konnten wir beim sogenannten Frischemarkt in Leipzig neben der Vollvermietung ebenso die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge steigern. Wir haben somit auch eine Wertsteigerung des Objektes erreicht und sind optimistisch, diese zeitnah durch eine Veräußerung realisieren zu können", so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG. *Pressekontakt:* publity AG Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig, Deutschland Telefon: +49 341 261787-41, Telefax: +49 341 261787-31 E-Mail: presse@publity.de, Internet: www.publity.de [1] *Über publity* Die publity Finanzgruppe ist ein auf die Entwicklung, die Initiierung, den Vertrieb und das Management von Kapitalanlagen spezialisierter Finanzinvestor mit internationaler Ausrichtung. Das Spektrum des Produktportfolios reicht von sachwertgestützten Finanzanlagen über AIFM-konforme geschlossene Immobilienfonds, Verbriefungen nach Luxemburger Verbriefungsgesetz bis hin zu Sachwertpolicen für Lebensversicherungen. Die publity Finanzgruppe übernimmt das vollständige Assetmanagement der Anlageobjekte ihrer Zweck- und Fondsgesellschaften. Anlageobjekte sind deutsche Immobilien aus Bankenverwertung und Non Performing Loans (NPL) deutscher Banken. Durch ihre Erfahrung und Kompetenz im Finanzgeschäft besetzt sie eine immer wichtigere Rolle in den Finanzmärkten Europas. Niederlassungen in London, Paris und Luxemburg wurden etabliert. Weitere Standorte an den Finanzplätzen Europas befinden sich im Aufbau. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-01-24 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 538585 2017-01-24 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a00e18cc3c1cd4f128d82f627763f161&application_id=538585&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2017 02:53 ET (07:53 GMT)