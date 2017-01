Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lacker plädiert für Zinserhöhung

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond, Jeffrey Lacker, plädiert weiter für eine Zinserhöhung. Die US-Notenbank stehe aktuell vor dem Risiko, mit ihrer Zinspolitik der wirtschaftlichen Entwicklung hinterherzulaufen, sagte Lacker gegenüber dem Radiosender WCVE. Er sagte nicht, wieviel Erhöhungen er für richtig halte.

Gabriel erteilt schnellem Kohleausstieg eine Absage

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich gegen ein festes Ausstiegsdatum für die Kohleverstromung ausgesprochen. Der SPD-Vorsitzende stellt sich damit gegen Teile der eigenen Partei und die Grünen. "Ich warne davor, jetzt in einen Überbietungswettbewerb um den schnellsten Kohleausstieg einzutreten. Wir brauchen keinen Wettbewerb der Jahreszahlen", sagte Gabriel dem Handelsblatt zum Start der Energietagung, die die Zeitung in Berlin organisiert hat.

Fillon sieht Rolle Europas auf internationaler Bühne bedroht

Der französische Präsidentschaftskandidat François Fillon hat bei einem Besuch in Berlin vor einem sinkenden politischen Einfluss Europas gewarnt. Nötig sei ein "europäischer Schub", ansonsten drohe der Kontinent von der internationalen Bühne zu verschwinden, sagte der konservative Politiker am Montag bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Ermittlerkreise: Anschlag in Brüssel gegen USA und Juden gerichtet

Der Anschlag am Brüsseler Flughafen Zaventem im vergangenen März war offenbar gezielt gegen in die USA reisende Passagiere und jüdische Reisende gerichtet. Dies bestätigten am Dienstag zwei voneinander unabhängige Quellen aus dem Umfeld der von den belgischen Behörden geleiteten Ermittlungen gegenüber AFP.

Senatsausschuss stimmt für Tillerson als künftigen US-Außenminister

Der designierte US-Außenminister Rex Tillerson hat auf seinem Weg ins Amt eine wichtige Hürde im Senat in Washington genommen. Nach seiner Anhörung im Außenausschuss stimmte das Gremium am Montag mit elf gegen zehn Stimmen für den Kandidaten von US-Präsident Donald Trump für das Außenamt. Die republikanischen Senatoren im Ausschuss votierten geschlossen für Tillerson, die Demokraten gegen ihn.

Neuer US-Verteidigungsminister betont Bedeutung der Nato

Nach den jüngsten Irritationen in den transatlantischen Beziehungen hat der neue US-Verteidigungsminister James Mattis die Bedeutung der Nato hervorgehoben. In Telefonaten mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und seinem britischen Kollegen Michael Fallon bekräftigte Mattis nach den Worten eines Pentagonsprechers am Montag das Bekenntnis der USA zu dem Verteidigungsbündnis.

Trump offen für gemeinsame Militäreinsätze mit Russland in Syrien

Der neue US-Präsident Donald Trump steht nach Angaben seines Sprechers möglichen gemeinsamen Militäreinsätzen mit Russland gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien offen gegenüber. Wenn es eine Möglichkeit gebe, den IS zusammen mit Russland oder irgendeinem anderen Land zu bekämpfen, dann "werden wir sie sicherlich ergreifen", sagte der Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer.

Erster Tag der Syrien-Konferenz endet ohne greifbares Ergebnis

Der erste Verhandlungstag der Syrien-Konferenz in der kasachischen Hauptstadt Astana hat keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Dies teilten Vertreter der syrischen Regierung und ein Sprecher der Rebellen am Montagabend am Verhandlungsort mit. Direkte Gespräche mit der Regierungsdelegation lehnten die Aufständischen ab. Am Dienstag sollen die Verhandlungen über eine Durchsetzung der brüchigen Waffenruhe in Syrien fortgesetzt werden.

Trump und Netanjahu wollen Eiszeit zwischen USA und Israel beenden

Nach einer langen Phase der Entfremdung unter dem früheren US-Präsidenten Barack Obama streben die USA und Israel einen engen Schulterschluss an. Der neue Präsident Donald Trump sagte dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu die uneingeschränkte Unterstützung für Israel zu. Netanjahu sprach am Montag von einer großen Chance für Israel und kritisierte noch einmal Obamas Politik.

Trump hält an Militärhilfe für Ägypten fest

Der neue US-Präsident Donald Trump hält an der Militärhilfe für Ägypten fest. Nach Angaben des Weißen Hauses versicherte Trump in einem Telefonat mit dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi, dass er die Hilfszahlungen fortsetzen will. Er sagte auch eine enge Zusammenarbeit zu, damit die Hilfe "das ägyptische Militär möglichst effektiv bei seinem Kampf gegen den Terrorismus unterstützt", wie Trumps Sprecher Sean Spicer sagte.

Trump will Pekings Ambitionen im Südchinesischen Meer trotzen

Die neue US-Regierung will sich den territorialen Ambitionen Chinas im Südchinesischen Meer entgegenstellen. "Wir werden dafür sorgen, dass wir internationale Gewässer vor der Übernahme durch ein Land verteidigen", sagte Präsidentensprecher Sean Spicer in Washington. "Die USA werden dafür sorgen, dass wir unsere Interessen dort verteidigen."

Australien will Freihandelsabkommen TTP nach Ausstieg der USA retten

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TTP will Australien in die Bresche springen, um das Abkommen zu retten. Der australische Premierminister Malcolm Turnbull sagte am Dienstag, seine Regierung sei in "aktiven Diskussionen" mit den anderen TTP-Staaten, darunter Japan, Neuseeland und Singapur. Zugleich kündigte er an, TTP möglicherweise für China öffnen zu wollen.

Japans Ministerpräsident Abe wirbt weiter für Freihandelsabkommen TPP

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe befürwortet weiter den Freihandel und will auch den US-Präsidenten Donald Trump nach seiner Entscheidung zur Kündigung des Abkommens TPP davon überzeugen. Trump hatte am Montag ein Dekret zum Ausstieg seines Landes aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen unterschrieben und damit eines seiner Wahlkampfversprechen umgesetzt.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.