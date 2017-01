Düsseldorf - Die Bundesbank hat in einer Studie die Gesamteffekte der Anleihekäufe des Eurosystems und deren Wirkung auf den Wechselkurs des Euro berechnet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Als Gesamteffekt der unmittelbaren und durch Erwartungsbildung hervorgerufenen Marktreaktionen auf die bisher getroffenen Beschlüsse des EZB-Rates zum Ankauf von Staatsanleihen seit 2014 sei eine Abwertung des nominalen effektiven Euro in Höhe von 4,7% und eine Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar in Höhe von 6,5% ausgewiesen worden. Zu beachten bleibe, dass gemäß den Untersuchungen Anleihekäufe des Eurosystems keine signifikanten zusätzlichen Wechselkurswirkungen über die erwähnten Ankündigungseffekte und die entsprechenden Erwartungen hinaus erzielt hätten. Der Euro habe sich gestern zum US-Dollar in gut behaupteter Verfassung bei rund 1,0750 USD präsentiert.

