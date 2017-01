Setzt die Lufthansa-Aktie in 2017 ihre volatile Seitwärtsbewegung fort? Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie der Deutschen Lufthansa können risikofreudige Anleger eine stattliche Seitwärtsrendite ergattern.

"Trotz der Volatilität unseres Geschäfts und trotz des schwierigen Marktumfelds schauen wir optimistisch in das Jahr 2017", wurde Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr im Rahmen des letzten Quartalsberichts per Pressemitteilung zitiert. Ohne Zweifel aber dürfte auch das Jahr 2017 herausfordernd werden für die Kranichlinie. Der Ölpreis ist wieder gestiegen, was den Treibstoff-Kostenblock in der Gewinn- und Verlustrechnung etwas vergrößern dürfte. Zudem sieht sich die Lufthansa nach wie vor einer harten Konkurrenzsituation gegenüber. Andererseits aber notiert die Lufthansa-Aktie in Höhe des Buchwerts, was für eine relativ günstige Bewertung spricht. Eine Seitwärtsbewegung scheint somit in den kommenden Monaten denkbar.Schauen wir uns den Chart an. Die Aktie der Deutschen Lufthansa markierte das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...