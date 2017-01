Essen - Wenig überraschend hat der US-Präsident gestern per Dekret den Rückzug aus dem Transpazifischen Handelsabkommen (TPP) angewiesen, wobei diese Entscheidung in den eigenen republikanischen Reihen nicht unumstritten ist, so die Analysten der National-Bank AG.Das NAFTA-Abkommen sei zwar unangetastet geblieben. Es dürfte jedoch ebenfalls auf der Agenda für eine Aufkündigung stehen. Um TPP doch noch zu retten, wollten einige Länder den Versuch unternehmen, erneut mit den USA zu verhandeln und / oder China miteinzubeziehen. Der US-Präsident werde seine Einschätzung hinsichtlich TPP wahrscheinlich nur ändern, wenn er seinen Deal erhalte und möglichst viele Vorteile für die USA herausschlagen könne. Die USA dürften künftig eher wie ein auf Ertrag getrimmtes Unternehmen geführt werden. In einem Treffen mit Vertretern der US-Wirtschaft habe der US-Präsident Steuererleichterungen zugesagt, ohne konkret zu werden. Zugleich sei erneut die Rede von Zöllen gewesen, die für Produkte von Unternehmen erhoben werden sollten, die Arbeitsplätze aus den USA heraus in andere Länder verlagert hätten.

