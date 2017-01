Wien - Die Emissionstätigkeit am EUR-Primärmarkt zog am gestrigen Montag wieder leicht an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Deutsche Telekom (Baa1/BBB+/BBB+) habe eine EUR 3,5 Mrd. schwere Multi-Tranche-Anleihe platziert. Tranche A (EUR 1 Mrd., vier Jahre) habe bei MS+33 BP, Tranche B (EUR 1,25 Mrd., sieben Jahre) bei MS+53 BP und Tranche C (EUR 1,25 Mrd., zehn Jahre) bei MS+73 BP gepreist. Darüber hinaus habe die Deutsche Pfandbriefbank eine Senior-Anleihe (EUR 500 Mio., vier Jahre, BBB) bei MS+90 BP platziert.

