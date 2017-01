In der vergangenen Woche kam der DAX überhaupt nicht vom Fleck. In die neue Woche ist er nun mit Verlusten gestartet. Am Montag ging es unter die 11.600 Punkte-Marke. Er schloss 0,73 Prozent im Minus bei 11.545 Punkten. Heute bekommt der DAX Unterstützung von Seiten des Dollar. Dieser wird gegenüber dem Euro und auch anderen Währungen wieder stärker. Erfahren Sie mehr von Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.