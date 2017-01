Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag kaum verändert mit einer leicht festeren Tendenz aufgenommen. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag mit ersten "America-First"-Massnahmen an den internationalen Märkten für Verunsicherung und Kursverlusten gesorgt hatte, stabilisiere sich nun die Lage an der Börse, meinen Händler. Hierzulande liegen die Grossbanken hoch im Kurs. Demgegenüber brechen die Titel des Backwarenkonzerns Aryzta nach einer Gewinnwarnung ein.

Vor allem die protektionistischen Töne der neuen US-Administration sorge für Stirnrunzeln und schüre Unsicherheiten an den Märkten, schreibt ein Händler. Im weiteren Verlauf dürfte sich der Fokus wohl aber nach Grossbritannien verlagern. In London wird das höchste Gericht darüber entscheiden, ob das britische Parlament zum Brexit seine Zustimmung geben muss. Nebenher werden auch noch Konjunkturdaten zunächst aus der Eurozone und später aus den USA erwartet. Und mit Johnson & Johnson, Dupont oder Verizon publizieren wichtige US-Konzerne während es Europageschäfts die Zahlen zum vierten Quartal.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 9.30 Uhr um 0,18% höher auf 8'244,20 Punkten. Der breite Swiss Performance Index (SPI) leicht um 0,10% auf 9'011,39 Stellen und der 30 Titel umfassenden Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, um 0,07% auf 1'314,05 Punkte zu. Von den 30 wichtigsten Titeln ...

