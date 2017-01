AlixPartners gewinnt Bernd Brunke als Managing Director

Mit dem erfahrenen und außerordentlich gut vernetzten Experten baut AlixPartners sein europäisches Beratungsteam weiter aus

München (24.01.2017) - Bernd Brunke (46) ist neuer Managing Director im Münchener Büro des global tätigen Beratungsunternehmens AlixPartners. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Berater, Manager, CFO und Aufsichtsrat. Brunke war ab 1996 18 Jahre bei Roland Berger tätig, ab 2001 als Partner, ab 2010 als Mitglied des Global Executive Committee. In seiner Zeit bei Roland Berger hat Bernd Brunke Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen beraten, unter anderem aus dem Finanzwesen, der Automobilindustrie sowie dem Retailsektor. 2014 wechselte er von Roland Berger zur Unicredit Bank AG und war Senior Vice President Performance, Consulting & Markets Support. Bernd Brunke hat Elektrotechnik an der Technischen Universität Berlin studiert.

"Viele Branchen durchlaufen im Moment erhebliche Veränderungsprozesse. Die Digitalisierung und die immer stärker werdende internationale Vernetzung bringen neue Konkurrenz auf etablierte Märkte und zwingen Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle zu hinterfragen. Die richtigen Antworten auf schnelle Veränderungen des Marktumfelds zu finden, erfordert oft kraftvolle Weichenstellungen", sagt Andreas Rüter, Deutschland-Chef von AlixPartners. "Weil sich viele Unternehmen grundlegend wandeln müssen, brauchen sie erfahrene Berater. Wir freuen uns, dass Bernd Brunke unser breit aufgestelltes und kontinuierlich wachsendes Team als Managing Director verstärken wird."

Ein Foto von Bernd Brunke, Managing Director bei AlixPartners, finden Sie hier: http://bit.ly/2j8RGLR

Über AlixPartners

AlixPartners steht als global tätiges Beratungsunternehmen für die ergebnisorientierte Unterstützung namhafter Unternehmen in komplexen Restrukturierungs- und Turnaroundsituationen und für die Umsetzung anspruchsvoller Ertragssteigerungsprogramme. Branchenexpertise und weitreichende Erfahrung in Geschäftsprozessen in Verbindung mit tiefgreifendem Know-how der finanziellen und operativen Restrukturierung ermöglichen es AlixPartners, auf Herausforderungen in Konzernen, Großunternehmen sowie bei mittelständischen Unternehmen einzugehen. In zahlreichen Fällen haben erfahrene Manager von AlixPartners bei herausfordernden Unternehmenssanierungen interimistisch Führungsfunktionen übernommen.

AlixPartners hat mehr als 1500 Mitarbeiter in weltweit mehr als 25 Büros und ist seit dem Jahr 2003 mit eigenen Büros in Deutschland vertreten. AlixPartners ist im Web zu finden unter www.alixpartners.de.

