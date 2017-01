Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main/Zürich/Wien (pts014/24.01.2017/10:00) - Matrix42 bündelt seine Kräfte in Österreich und der Schweiz in der neu gegründeten "Region Alps". Nadia Bischof (42), bislang Geschäftsführerin in der Schweiz, übernimmt damit auch die Verantwortung für das Geschäft in Österreich. Gemeinsam mit dem langjährigen Partner TAP.DE wird der Markt weiter ausgebaut und die Betreuung der bestehenden Kunden intensiviert. "Österreich ist einer unserer Kernmärkte. Wir sind hier seit Jahren erfolgreich und sehen noch viel Marktpotential für uns. Auch in der Schweiz sind wir dank des Engagements von Nadia Bischof und ihrem Team einer der stärksten Player am Markt. Daher haben wir uns entschieden, diese beiden Länder in der Region Alps zusammenzuschließen und gemeinsam weiter zu entwickeln. Im Schulterschluss mit unserem Partner TAP.DE bringen wir so noch mehr Dynamik in unser Österreich-Geschäft", erklärt Oliver Bendig, CEO von Matrix42. Das Unternehmen betreut in Österreich mehr als 100 Kunden, darunter etwa Novomatic, Doppelmayr, Magna, Raiffeisen, Diamond Aircraft und die Universität Wien. In der Schweiz zählt Matrix42 rund 200 Unternehmen zu seinen Kunden, darunter etwa die SV Group, Belimo, Endress+Hauser, die Stadt Bern, Mobility Carsharing und die Lamprecht Transport AG. Das Region Alps Team wird einen starken Fokus auf die Betreuung der bestehenden Kunden legen. In Österreich wird zudem gemeinsam mit TAP.DE die Neukundengewinnung verstärkt. Michael Krause, Geschäftsführer der TAP.DE bekräftigt: "Österreich ist ein sehr wichtiger Markt für uns, in dem wir bereits seit Jahren erfolgreich sind. Mit Matrix42 gemeinsam haben wir konkrete Pläne vereinbart, die wir jetzt mit dem Team der Region Alps noch fokussierter umsetzen werden." Mit Nadia Bischof erhält die Region Alps eine erfahrene und erfolgreiche Geschäftsführerin. Sie startete 2010 bei Matrix42 mit dem Aufbau und der Entwicklung des Schweizer Marktes. Die Schweiz zählt heute zu den erfolgreichsten Ländern des Unternehmens. Die kompetente Schweizerin bringt langjährige Erfahrung im IT-Bereich, ein ausgezeichnetes Netzwerk und ein eingespieltes Team mit. Vor allem aber punktet sie durch ihr unerschütterliches Engagement für ihre Kunden. "Österreich und die Schweiz sind sich nicht nur geografisch sehr nahe. Beide Länder haben auch in der Vergangenheit bei Matrix42 gut zusammengearbeitet. Jetzt wollen wir das gezielt verstärken, die Kundenbetreuung noch weiter verbessern und das Potential, das uns beide Länder bieten, optimal nutzen. Ich freue mich auf diese Aufgabe und vor allem darauf, mich mit meinem Team jetzt auch um die Anliegen und Wünsche unserer österreichischen Kunden kümmern zu dürfen." Über Matrix42 Matrix42 ist einer der Top-Anbieter von Software für das Arbeitsplatzmanagement. Unter dem Motto "Smarter Workspace - Better Life" bietet das Unternehmen zukunftsorientierte Lösungen für moderne Arbeitsumgebungen. Mehr als 3.000 Kunden - darunter BMW, Infineon und Carl Zeiss - verwalten mit den Workspace Management Lösungen von Matrix42 über 3 Millionen Arbeitsplätze weltweit. Matrix42 ist in acht Ländern erfolgreich aktiv - Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande, Großbritannien, Schweden und Australien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Frankfurt am Main, Deutschland. Die Produkte und Lösungen der Matrix42 sind darauf ausgerichtet, moderne Arbeitsumgebungen - physische, virtuelle oder mobile Arbeitsbereiche - einfach und effizient bereit zu stellen und zu verwalten. Matrix42 fokussiert auf Anwenderorientierung, Automatisierung und Prozessoptimierung. Mit den Lösungen des Unternehmens werden sowohl die Anforderungen moderner Mitarbeiter in Unternehmen, die ortsungebunden und mit verschiedensten Endgeräten arbeiten wollen, als auch der IT-Organisation und des Unternehmens selbst optimal erfüllt. Matrix42 bietet seine Lösungen branchenübergreifend Organisationen an, die Wert auf ein zukunftsorientiertes und effizientes Arbeitsplatzmanagement legen. Dabei arbeitet das Unternehmen auch erfolgreich mit Partnern zusammen, die die Matrix42-Kunden vor Ort beraten und betreuen; zu den führenden Partnern zählen TAP.DE Solutions GmbH, Consulting4IT GmbH und DSP IT Service GmbH. Weitere Informationen unter: http://www.matrix42.com (Ende) Aussender: Matrix42 Ansprechpartner: Gisela Dauer Tel.: +49 6102 816 562 E-Mail: gisela.dauer@matrix42.com Website: www.matrix42.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170124014

