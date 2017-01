Luxemburg - Der steigende Ölpreis zog die skandinavischen High Yield-Märkte im vergangenen Jahr mit nach oben. Vieles spricht im neuen Jahr für weiter steigende Ölpreise. Damit steht 2017 für die Hochzins-Märkte unter einem guten Stern.

Die Erholung der Erdölpreise hat die Kurse an den skandinavischen High-Yield-Märkten kräftig nach oben getrieben. 2016 hat der "DNB High Yield" Fonds in norwegischen Kronen 7,62 Prozent zugelegt. In Euro sind es gar 13,83 Prozent. "Die Performance des "DNB High Yield" Fonds ist seit März 2016 generell positiv", sagt Svein Aage Aanes, Head of Fixed Income bei DNB Asset Management. Der wesentliche Treiber ist die Erholung der Ölpreise. Vor allem in Norwegen macht ein großer Teil der High-Yield-Emittenten Geschäfte mit der Ölindustrie.

"Zwar gibt es nach wie vor ein Überangebot an Plattformen sowie Versorgungsschiffen, und höhere Ölpreise bedeuten auch erstmal nicht, dass die Investments der grossen Ölfirmen 2017 nicht weiter zurückgehen", sagt Hagen-Holger Apel, Senior Portfolio Manager bei DNB Asset Management in Luxemburg. Bei DNB geht man aber davon aus, dass 2017 ein Tiefpunkt in diesem Zyklus erreicht wird. Ab 2018 rechnet DNB wieder mit wachsenden Investitionen in Ausrüstung und Servicedienstleistungen, so dass wieder stärkere Cashflows generiert werden können. "Nach einer starken Bilanzrezession in den vergangen Jahren haben viele Unternehmen nun einen positiveren Ausblick für die kommenden vier bis fünf Jahre gegeben. In Verbindung mit stärkeren Cashflows wird das für einige Bonds aus dem Energiesektor mehr Upside als Downside bedeuten", sagt Apel.

65 bis 80 Dollar je Fass

Für die skandinavischen High-Yield-Märkte ist die weitere Entwicklung des Ölpreises ein gewichtiger Faktor. "Die Aussichten auf eine weitere Stabilisierung des Ölpreises scheinen 2017 weiter gut zu sein. Wir halten an unseren bereits öfter kommunizierten Kurszielen von 65 bis 80 USD auf Sicht von 12-18 Monaten fest", so Svein Aage Aanes. Die Argumente die für steigende Ölpreise sprechen, sind gewichtig. Nach Jahren des Überangebotes ...

