(boerse.de) - Kennen Sie den Spruch "Hin und her macht Taschen leer"? Die Botschaft hinter dieser bekannten Weisheit lautet, dass kurzfristiges Handeln an der Börse nur selten von Erfolg gekrönt ist. Trotzdem weiß ich aus eigener Erfahrung, dass viele Anleger genauso handeln. Sie springen oft auf Modetrends auf und investieren bspw. in die Aktien einer bestimmten (vermeintlichen)...

Den vollständigen Artikel lesen ...