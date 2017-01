Studie der cometis AG und der Ipreo Ltd.: Deutsche Investoren bauen ihr Engagement im börsennotierten Mittelstand weiter aus

Deutsche institutionelle Investoren bauen ihr Engagement in heimischen Mittelstandstiteln weiter aus und bestätigen damit den Vorjahrestrend. Das ist eines der Ergebnisse der Studie "Wem gehört der börsennotierte Mittelstand?" für das Jahr 2016, die gemeinsam von der cometis AG, einer auf Investor Relations und strategische Finanz- und Unternehmenskommunikation spezialisierten Beratungsgesellschaft, sowie dem Investor Relations-Datenbankanbieter Ipreo Ltd. durchgeführt wurde.

In der seit dem Jahr 2014 regelmäßig erscheinenden Studienreihe werden zum Stichtag 30. September die jeweiligen Aktionärsstrukturen der Unternehmen analysiert, die in den drei deutschen Indizes MDAX, SDAX und TecDAX notiert sind und damit den "deutschen börsennotierten Mittelstand" repräsentieren. Demnach hielten zum Stichtag im Jahr 2016 Investoren aus Deutschland 19% des institutionell gehaltenen Streubesitzes aller MDAX-Unternehmen (Vorjahr: 17%). Um einen Prozentpunkt auf nunmehr 29% konnten heimische Investoren ihren TecDAX-Anteil im Vergleich zum Vorjahr ausbauen. Trotz des verstärkten Engagements deutscher Anleger im MDAX und TecDAX liegen nordamerikanische Investoren mit jeweils 31% in beiden Indizes weiterhin auf Platz eins. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch im SDAX: Deutsche Investoren weiteten ihr Engagement massiv aus, indem sie ihr um die Indexperformance bereinigtes Vermögen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...