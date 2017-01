Die Mercom Capital Group, llc (Austin, Texas, USA) hat am 23.01.2017 ihren Jahresbericht 2016 über Finanzierungen, Fusionen und Übernahmen in den Sektoren Smart Grid, Batteriespeicher und Energieeffizienz veröffentlicht. Das Beteiligungsvolumen an Batteriespeicher-Unternehmen sank leicht auf 365 Millionen US-Dollar. Hier gab es 38 Transaktionen, im Vorjahr waren es 37 mit 397 Mio. USD. Das Gesamt-Finanzierungsvolumen (Kredite und öffentliche Märkte eingeschlossen) belief sich auf 540 Mio. USD (2015: 676 Mio. USD).

