Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der Eurozone zeigt sich im Januar weiter robust. Angesichts eines optimistischen Ausblicks legt die Beschäftigung so stark zu wie seit 2008 nicht mehr. Der Preisdruck verschärft sich indes weiter. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank leicht auf 54,3 Zähler von 54,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete.

Volkswirte hatten einen kleinen Anstieg auf 54,5 Punkte vorhergesagt. Bereits ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. "Die Eurozone hat einen starken Jahresauftakt hingelegt", sagte IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. "Unsere Januar-Daten signalisieren ein BIP-Wachstum auf Quartalsbasis von 0,4 Prozent, und dies auf breiter Wachstumsbasis sowohl in der Industrie als auch im Servicesektor."

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 55,1 Punkte von 54,9 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 54,6 Zähler prognostiziert. Der Einkäuferindex für den Servicesektor sank leicht auf 53,6 Punkte von 53,7 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf 53,9 Punkte erwartet.

Die Ergebnisse basieren auf der Befragung von rund 5.000 Industrie- und Dienstleistungsunternehmen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Österreich, Irland und Griechenland.

Auf Länderebene verzeichnete Deutschland eine leichte Abkühlung, das Wirtschaftswachstum fiel jedoch erneut höher aus als im Eurozone-Durchschnitt. In Frankreich kletterte der Sammelindex auf den höchsten Wert seit Juni 2011.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2017 04:12 ET (09:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.