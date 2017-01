Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Nicht gerade enthusiastisch ist am Dienstag die Reaktion am Aktienmarkt auf die Quartalsberichte der beiden Schwergewichte SAP und Philips ausgefallen. SAP-Aktien geben leicht nach, Philips-Papiere fallen in Amsterdam um 3,3 Prozent. Eine herbe Enttäuschung sind die Quartalszahlen von Easyjet, der Kurs knickt um 7,8 Prozent ein und belastet europaweit die Aktien der Airlines. Ein Bilanzskandal in Italien lässt zudem den Kurs des britischen Telekomkonzerns BT Group um 20 Prozent einbrechen.

Angesichts dieser eher tristen Nachrichtenlage halten sich Anleger generell mit Käufen zurück. Der DAX handelt am Morgen 0,1 Prozent höher bei 11.557 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,1 Prozent auf 3.275 Zähler zu. Auch überwiegend solide Ergebnisse in Umfragen unter europäischen Einkaufsmanagern im Januar stützen die Börsen bislang nicht.

SAP nach Zahlenausweis im Minus

Der Softwareentwickler SAP hat als erstes DAX-Unternehmen Quartalszahlen veröffentlicht und zugleich die Ziele für Umsatz und Gewinn in diesem Jahr etwas erhöht. Auch die Umsatzprognose für 2020 haben die Walldorfer nach oben geschraubt. Allerdings bewege sich SAP mit diesen Zielen nur im Rahmen der Markterwartungen, sagen Händler. Nach dem jüngsten Allzeithoch gibt das Papier nun um 0,6 Prozent nach.

Philips macht "erhöhte Unsicherheiten" auf den Absatzmärkten aus. Zudem rechnen die Niederländer mit Belastungen, die aus dem Geschäft mit Herzschrittmachern in den USA herrühren. Beides belastet den Kurs des Elektronikkonzerns, der um 3,3 Prozent nachgibt.

Die BT Group hat die Abschreibungen auf das Geschäft in Italien von 145 auf 530 Millionen Euro erhöht. Der Kurs bricht um 20 Prozent ein. Anleger gehen in Deckung, weil das Unternehmen noch keine Klarheit über die bilanziellen Folgen vergangener "Management-Fehler" geben kann.

Easyjet handeln 7,8 Prozent leichter. Die wichtige Kennziffer Umsatz pro Sitzkilometer ist im vergangenen Quartal zurückgegangen. Das lässt auch Ryanair um 2,4 Prozent nachgeben, IAG um 1,6 Prozent, Lufthansa um 0,9 Prozent und Air France-KLM um 1,4 Prozent.

Papiere des italienischen Versicherers Generali steigen um 8,5 Prozent, während Intesa Sanpaolo um 2,8 Prozent fallen. "Die Anleger setzen auf eine Übernahme des Versicherers", sagt ein Händler. Entsprechende Gerüchte kursierten bereits am Montag, seien jedoch nicht wirklich Ernst genommen worden. Interesse an Generali wird Intesa Sanpaolo und der Allianz nachgesagt. Nun wurde bekannt, dass sich Generali 3 Prozent an Intesa Sanpaolo gesichert hat, um so eine Übernahme durch Intesa nach italienischem Recht zu erschweren. Allianz ermäßigen sich um 1,4 Prozent und stellen damit das DAX-Schlusslicht.

Pfund mit Gerichtsentscheid im Blick

Ins britische Pfund könnte Bewegung kommen, wenn der Supreme Court in London am Vormittag über eine Klage zur Parlamentsbeteiligung bei Einleitung des Brexits entscheidet. Kurz vor dieser Entscheidung neigt das Pfund gegen Euro und Dollar etwas zur Schwäche. Die Societe Generale rechnet damit, dass das Gericht die Klage eines Bürgers auf Beteiligung des Parlaments zurückweisen werde.

Der Zulieferer für die Solar- und Display-Branche Manz hat am Vorabend einen Großauftrag von 263 Millionen Euro bekannt gegeben. Der Kurs springt daraufhin um 10 Prozent nach oben. Den Vakuumpumpenproduzenten Pfeiffer Vacuum will der Großaktionär Busch nun komplett übernehmen. Je Aktie bietet Busch 96,20 Euro in bar. Am Markt spekuliert man jedoch bereits auf mehr, der Kurs steigt um knapp 8 Prozent auf 100 Euro.

Für Kursbewegungen sorgen ferner Kommentare von Goldman Sachs: Eine Hochstufung der Volvo-Aktie von "Verkaufen" auf "Neutral" lässt den Kurs um 1 Prozent zulegen. Eine Abstufung von Remy Cointreau von "Kaufen" auf "Neutral" drückt den Kurs um 1,2 Prozent nach unten. Eine Hochstufung der Rational-Aktie auf "Kaufen" durch die Bank HSBC lässt den Kurs des Großküchenherstellers um 1,6 Prozent steigen.

