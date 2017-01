Am Dienstag treten die Börsen weitestgehend auf der Stelle. Nach wie vor blicken alle Akteure gespannt nach Washington und beobachten die ersten Tage des neuen US-Präsidenten. Dieser hat als eine seiner ersten Amtshandlungen bereits das Freihandelsabkommen TPP aufgekündigt. Was die Anleger sonst noch beschäftigt verrät Cornelia Frey im Marktupdate am Morgen.