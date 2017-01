Airline Etihad tauscht nach Flops in Europa die Chefs aus >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Credit-Märkte, 24.1.: Deutsche Telekom,... » Lufthansa und FACC vs. Kuoni und Air... Airline Etihad tauscht nach Flops in Europa die Chefs aus Bei der arabischen Fluggesellschaft Etihad nehmen die beiden obersten Manager nach milliardenschweren Fehlinvestitionen bei Air Berlin und Alitalia den Hut.

