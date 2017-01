Japan wird immer öfter von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht. Eine tödliche Gefahr für Megastädte wie Tokio, die auch unter der Erde wachsen. An der Uni Kyoto wird der gefährliche Regen im Labor simuliert.

Mit gewaltiger Wucht stürzt das Regenwasser den Treppenaufgang hinunter. Rund einen halben Meter hoch steht ein junger Japaner in den herabdonnernden Wassermassen. Bei jedem Schritt droht er zu stürzen, während er sich langsam die Stufen hochkämpft.

"Ohne sich am Geländer festzuhalten würden die meisten Männer es bei so einer Wasserhöhe nicht mehr hinaufschaffen", erklärt Kenji Kawaike vom Disaster Prevention Research Institute (DPRI) an Japans renommierter Universität Kyoto. "Für viele Frauen sind bereits 40 Zentimeter zu hart."

Kawaike arbeitet am "Ujigawa Open Laboratory" seines Instituts, einer der weltweit größten Anlagen zur Simulation von verheerenden Regenfällen. Ein Wetterphänomen, das in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt immer häufiger auftritt und Stadtplaner wie Rettungskräfte in Japan vor wachsende Herausforderungen stellt.

Erst vor wenigen Monaten hatte ein heftiger Taifun den Nordosten des Inselreiches mit rekordstarken Regenfällen und Sturmböen überzogen und vielerorts für Überschwemmungen gesorgt. Mindestens elf Menschen kamen ums Leben.

"Ob ...

