Polytec: Luft nach oben

Die Aktie des österreichischen Automobilzulieferers Polytec (WKN: A0JL31 / ISIN: AT0000A00XX9) schoss im Dienstaghandel an der Wiener Börse regelrecht in die Höhe. Warum auch nicht? Schließlich hatte das Unternehmen gerade das beste Betriebsergebnis in seiner 30-jährigen Geschichte präsentiert.

Polytec hat im Geschäftsjahr 2016 den Umsatz um rund 4 Prozent auf 650 Mio. Euro erhöht. Das vorläufige EBITDA beläuft sich auf etwa 80 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um ca. 20 Mio. Euro sowie einer EBITDA-Marge von rund 12 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte um rund 40 Prozent auf 52 Mio. Euro gesteigert werden, was einer EBIT-Marge von rund 8 Prozent entspricht.

