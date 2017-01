Riverbed ernennt Nuvias zum Schweizer Distributor

Nuvias, ein EMEA-weit agierender High-Value-IT-Distributor (der Zycko, Wick Hill und SIPHON umfasst), meldet die Eröffnung einer neuer Niederlassung in Zürich (Schweiz). Mit dieser neuesten Niederlassung kann Nuvias die DACH 1 -Region vollständig abdecken und die bestehenden Standorte in Deutschland (München, Hamburg und Berlin) sowie in Österreich ergänzen.

Helge Scherff, Regional Vice President, Central, bei Nuvias, sagte: "Unser Geschäft in der Schweiz, das wir von unserer deutschen Niederlassung aus betreut haben, ist gewachsen, sodass wir uns entschlossen haben, eine Niederlassung in der Schweiz mit Vertriebs- und technischem Personal zur Betreuung unserer örtlichen Kunden zu eröffnen. Wir möchten ein echter Partner vor Ort für unseren lokalen Resellerstamm sein und den Service und die Unterstützung bieten, die er benötigt.

Wir haben bereits Vertriebs- und technische Mitarbeiter für die Niederlassung eingestellt und werden die Mitglieder in den kommenden Monaten aufbauen. Neben der lokalen Unterstützung wird die Schweizer Niederlassung zudem Zugriff auf das Portfolio und die Möglichkeiten haben, die der gesamten Nuvias-Group in der EMEA-Region zur Verfügung stehen."

Ein wichtiges Motiv für die Eröffnung der Niederlassung war die Ernennung von Nuvias durch Riverbed zum Schweizer Distributor, was eine Erweiterung des bestehenden Distributionsvertrags von Nuvias für die EMEA-Region mit dem Netzwerkanbieter bedeutet. Zycko (inzwischen Teil der Nuvias-Group) ist seit 2005 Riverbed Distributor und verfügt über die größten Ressourcen, die meisten Qualifizierungen, Erfahrungen und Erfolge als Riverbed Distributor in der EMEA-Region. Die neue Niederlassung versetzt Nuvias in die Lage, Riverbed bestmöglichen Service und optimale Unterstützung auf lokaler Ebene in der Schweiz zu bieten.

Paul Eccleston, CEO von Nuvias, kommentierte: "Nuvias betreibt schon seit vielen Jahren erfolgreich Handel in der Schweiz durch Zycko und Wick Hill. Das Wachstum unseres Geschäfts in der Schweiz und die Möglichkeiten, die wir hier sehen, sind der Grund für die Eröffnung der neuen Niederlassung. Wir betrachten dies als ernsthaftes Bekenntnis für diese Region und insbesondere gegenüber Riverbed, verbunden mit erheblichen Chancen für lokale Reseller. Wir bauen unsere Reichweite in der EMEA-Region wie geplant aus, um optimale Qualität in puncto Service und Unterstützung für unsere Channelpartner in der Region zu bieten."

Über die Nuvias-Group

Die Nuvias-Group ist ein EMEA-weit agierender Value Added Distributor, der das internationale IT-Distributionsgeschäft neu definiert. Das Unternehmen hat eine Plattform geschaffen, die ein einheitlich hochwertiges und service-orientiertes Angebot mit einem reichhaltigen Lösungsportfolio im gesamten EMEA-Raum ermöglicht. So können Partner und Hersteller ihre Kunden auf außergewöhnliche Weise bei Ihrem Geschäft unterstützen und neue Standards für den Erfolg im Channel realisieren.

Die Gruppe setzt sich zusammen aus Wick Hill, einem mehrfach ausgezeichneten Value Added Distributor mit Schwerpunkt auf Security-Lösungen; Zycko, einem EMEA-weit agierenden, preisgekrönten Spezialdistributor, dessen Fokus auf Advanced Networking liegt; und SIPHON Networks, einem ausgezeichneten Channel-Integrator von UC-Lösungen und Technologien. Alle drei Unternehmen verfügen über bewährte Expertise in der Bereitstellung innovativer Technologielösungen von führenden Herstellern, als auch bei der Realisierung von Marktwachstum für Anbieter und Reseller. Die Gruppe unterhält aktuell 18 regionale Standorte in der EMEA-Region, über die zudem noch weitere Länder bedient werden. Der Umsatz liegt bei über 330 Millionen US-Dollar.

Zycko (Teil von Nuvias) verfügt über mehr als 90 als RSA und RSS akkreditierte Riverbed Sales Account Manager in der gesamten EMEA-Region, über 15 als RCSP akkreditierte Riverbed-Techniker und sechs als RTP akkreditierte Riverbed Trainer. Das Unternehmen hat zudem ein vollständig qualifiziertes Riverbed-Marketingteam, das bei der Generierung von Channel-Vertriebsmöglichkeiten hilft.

1. DACH Deutschland, Österreich und Schweiz.

