Frage: Wie verdient man eine Million Dollar?

Antwort: Man fängt mit zwei Millionen an.



Das ist ein alter Witz und spiegelt wider, wie ein großer Verlust von einer Million Dollar zu einer Million führen kann. Viele von uns haben schon auf die eine oder andere Art größere Summen verloren, aber nur wenige von uns haben derart viel verloren. Daher wollen wir uns heute einmal ein paar Leuten zuwenden, die wirklich Milliarden verloren haben. Ihre Geschichten sind nämlich nicht nur interessant, sondern manchmal auch sehr lehrreich.

Was ist eine Milliarde?

Zuerst möchten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um zu verstehen, was eine Milliarde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...