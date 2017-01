Hamburg (ots) -



Europäische Immobilieninvestoren richten sich auf verlängerten

Marktzyklus ein



- Steigende Akzeptanz für geringere Immobilienrenditen

- Investitionsklima mit starkem Dämpfer in UK

- Vertrauen in französischen Immobilienmarkt kehrt zurück



Niedrige Zinsen, niedrige Renditen: In den Immobilienstrategien

der europäischen Investoren kristallisiert sich bei der Frage, wie

lange die aktuelle Marktphase noch andauern könnte, eine klare

Antwort heraus. Die professionellen Immobilienanleger richten sich

mehrheitlich auf einen um weitere ein bis zwei Jahre anhaltenden

Marktzyklus ein, in dem die grundlegenden Bedingungen fortbestehen.

Entsprechend gestiegen ist die grundsätzliche Bereitschaft der

Investoren, für diese Phase Abstriche bei der Verzinsung von

Immobilienanlagen zu akzeptieren. Im Investmentjahr 2017 gilt stärker

denn je die Losung, zusätzliche Risiken zu umgehen und erfolgreiche

Immobilienstrategien zu entwickeln, die der Erwartung "lower for

longer" Rechnung tragen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle, im

halbjährlichen Turnus durchgeführte

Immobilien-Investitionsklimastudie von Union Investment, für die

diesmal 175 Immobilien-Investoren in Deutschland, Frankreich und

Großbritannien repräsentativ befragt wurden.



In allen drei Befragungsregionen zeigt sich ein ähnliches Bild:

Die Fortsetzung des aktuellen Immobilienmarktzyklus für die nächsten

ein bis zwei Jahre ist für fast jeden zweiten befragten Anlageprofi,

unabhängig ob in Berlin, London oder Paris, eine ausgemachte

Angelegenheit. Insgesamt 27 Prozent der Befragten erwarten sogar,

dass der bereits seit acht Jahren bestehende Marktzyklus für weitere

drei Jahre in die Verlängerung gehen wird. 38 Prozent der Unternehmen

rechnen damit, dass der aktuelle Immobilienmarktzyklus zumindest auch

noch im Jahr 2018 anhalten wird. Dabei richten die

Immobilieninvestoren angesichts der gestiegenen makroökonomischen und

geopolitischen Unsicherheiten ihre Anlagestrategie noch stärker als

im Vorjahr auf "geringere Renditen bei gleichem Risiko" aus: Der

Anteil derjenigen, die ihre Risikostruktur beibehalten und dafür bei

den selbst gesetzten oder vom Kunden vorgegebenen Renditezielen

Abstriche in Kauf zu nehmen bereit sind, ist von 56 Prozent bei der

letzten Befragung im Sommer 2016 auf jetzt 64 Prozent gestiegen.

Entsprechend ist der Anteil der Unternehmen, die sich bereit zeigen,

explizit höhere Risiken einzugehen, um zum Beispiel die Belastung aus

sinkenden Ankaufsrenditen zu kompensieren, von vorher 35 Prozent auf

jetzt nur noch 30 Prozent gesunken.



Spiegelbildlich passt hierzu die Erwartung von mehr als der Hälfte

der Investoren, dass man die gesteckten Renditeziele in den nächsten

drei Jahren nicht erreichen wird. "Die Suche nach der richtigen

Balance wird auch 2017 das Investmentgeschehen in Europa prägen. Die

hohe Kapitalverfügbarkeit erfordert es, dass risikoaverse Investoren

einerseits die Marktbearbeitung in ihren europäischen Kernmärkten

massiv verstärken, sich aber andererseits auch Renditepotenziale in

Opportunitätsmärkten erschließen. Das dürfte dazu führen, dass 2017

das Transaktionsvolumen in den CEE-Märkten aber auch in der südlichen

europäischen Peripherie signifikant steigen wird", sagt Olaf Janßen,

Leiter Immobilienresearch bei der Union Investment Real Estate GmbH,

Hamburg. Wie die Union Investment-Studie zeigt, ist eine verstärkte

Allokation der Immobilienanlagen außerhalb Europas nur für einen

verschwindend geringen Anteil der Investoren eine Ausweichoption.

Investitionen in Europa zugunsten außereuropäischer Märkte

zurückzufahren, beabsichtigen gerade einmal 6 Prozent der befragten

Immobilienprofis.



Unterschiedliche Erwartungen bezüglich der Brexit-Auswirkungen



Die grundsätzlich positive Erwartung der Investoren an die

europäischen Gewerbeimmobilienmärkte wird vielfach in der Studie

deutlich. So rechnen 35 Prozent der Befragten für das laufende

Investmentjahr mit einem steigenden Transaktionsvolumen in Europa,

weitere 45 Prozent erwarten ein Transaktionsvolumen auf dem Niveau

des Vorjahres. Die Beurteilung der Investitionsrahmenbedingungen

fällt in den drei Befragungsregionen jedoch so uneinheitlich aus wie

lange nicht mehr.



Aus Sicht der französischen Investoren zeigt sich ihr Heimatmarkt

heute deutlich besser aufgestellt als noch 2016. Gut ein Drittel der

Investoren sieht für die französischen Büroimmobilienmärkte wie auch

für den Einzelhandelssektor in den kommenden zwölf Monaten ein

verbessertes bzw. deutlich verbessertes Investitionsklima. Jeder

zweite geht von gleichbleibenden Rahmenbedingungen aus. Demgegenüber

fällt die Beurteilung des Investitionsklimas in Großbritannien durch

die lokalen Akteure deutlich skeptischer aus. Jeder zweite britische

Studienteilnehmer erwartet für 2017 eine zum Teil deutliche

Verschlechterung des Klimas für Immobilieninvestitionen auf der

Insel. Korrespondierend hierzu befürchtet mit über 75 Prozent die

deutliche Mehrheit der in UK befragten Investoren, dass sich die

gesamtwirtschaftliche Lage in Großbritannien in den nächsten zwölf

Monaten verschlechtern wird. Überraschend dabei ist, dass der

Einfluss des Brexit auf den britischen Immobilienmarkt derzeit noch

von verhältnismäßig wenigen UK-Investoren als besonders hoch

eingeschätzt wird. 52 Prozent der britischen Investoren messen dem

Brexit in der Befragung einen nur mäßigen Einfluss und 38 Prozent

sogar einen geringen Einfluss auf den britischen Immobilienmarkt bei.

Von Außen fällt die Bewertung der Folgewirkungen für den britischen

Immobilienmarkt etwas kritischer aus. 33 Prozent der deutschen und 21

Prozent der französischen Profianleger glauben, dass der Brexit den

britischen Immobilienmarkt stark verändern wird.



UK-Index fällt weiter zurück



Klare Spuren hat das Anti-EU-Referendum der Briten im

Investitionsklimaindex hinterlassen. Bereits vor dem Brexit hatte die

Stimmung der britischen Investoren, gemessen am Klimaindex, ihren

tiefsten Stand seit 2012 erreicht. Nach dem Brexit verlor der

Klimaindex in UK noch einmal rund drei Punkte und erreicht nun mit

61,2 Punkten einen neuen Tiefststand. Damit fällt der UK-Index noch

weiter hinter die nationalen Indizes in Deutschland (66,5 Punkte;

minus 1,0 Punkte gegenüber der letzten Erhebung) und Frankreich (68,6

Punkte; plus 1,7 Punkte) zurück. Beeinflusst wird das Bild vor allem

durch die Veränderungen bei den Erwartungen: Während der

Erwartungsindikator in Frankreich bereits in der dritten

Befragungswelle in Folge gestiegen ist, verliert dieser in

Deutschland und bricht in UK regelrecht ein. "Die starken Ausschläge

in beide Richtungen, nach unten in Großbritannien und nach oben in

Frankreich, zeigen wie stark Investorenstimmungen durch Sondereffekte

beeinflusst werden", sagt Olaf Janßen. "Aktuell beeinflussen

politische Entscheidungen die Märkte sehr stark."



Über die Union Investment-Umfrage



Der Immobilien-Investitionsklimaindex von Union Investment wird

seit 2005 (seit Frühjahr 2008 halbjährlich) unter den europäischen

Immobilien-Investoren ermittelt. Der Index berechnet sich aus den

vier Teilindikatoren "Marktstruktur", "Rahmenbedingungen",

"Standortbedingungen" und "Erwartungen", die mit jeweils 25 Prozent

gewichtet werden. Für den Index befragte das Marktforschungsinstitut

Ipsos im Zeitraum Oktober bis Dezember 2016 insgesamt 175

Immobilienunternehmen und institutionelle Immobilienanleger in

Deutschland, (n=64), Frankreich (n=61) und Großbritannien (n=50).





