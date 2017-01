Luxemburg - Der steigende Ölpreis zog die skandinavischen High Yield-Märkte im vergangenen Jahr mit nach oben, so die Experten von DNB Asset Management.Vieles spreche im neuen Jahr für weiter steigende Ölpreise. Damit stehe 2017 für die Hochzins-Märkte unter einem guten Stern.Die Erholung der Erdölpreise habe die Kurse an den skandinavischen High-Yield-Märkten kräftig nach oben getrieben. 2016 habe der DNB High Yield Fonds (ISIN LU1303786500/ WKN A2AESD) in Norwegischen Kronen 7,62 Prozent zugelegt. In Euro seien es gar 13,83 Prozent. "Die Performance des DNB High Yield Fonds ist seit März 2016 generell positiv", sage Svein Aage Aanes, Head of Fixed Income bei DNB Asset Management. Der wesentliche Treiber sei die Erholung der Ölpreise. Vor allem in Norwegen mache ein großer Teil der High-Yield-Emittenten Geschäfte mit der Ölindustrie.

Den vollständigen Artikel lesen ...