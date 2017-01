FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.01.2017 - 11.00 am



- GOLDMAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 370 (400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 3900 (4000) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ABERDEEN ASSET MANAGMENT TARGET TO 245 (235) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1850 (1800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 160 (140) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3,420 (3,100) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SHIRE PRICE TARGET TO 6,800 (6,300) PENCE - 'CONVICTION BUY' - GOLDMAN RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 370 (365) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BTG PRICE TARGET TO 775 (860) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TALK TALK TELECOM TARGET TO 125 (140) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 460 (455) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 148 (125) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2660 (2700) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE CUTS UNITED UTILITIES TARGET TO 1000 (1100) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 350 (313) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES SSE PRICE TARGET TO 1735 (1700) PENCE - 'OUTPERFORM' - S&P GLOBAL CUTS AVIVA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 500 (450) PENCE - S&P GLOBAL CUTS DRAX GROUP TO 'BUY' ('STRONG BUY') - TARGET 430 (380) PENCE - UBS CUTS LADBROKES PRICE TARGET TO 160 (190) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS STANDARD LIFE TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 310 (320) PENCE - UBS CUTS WILLIAM HILL TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 240 (295) PENCE - UBS RAISES RBS PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES STHREE PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'BUY'



