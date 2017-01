Zweifel sind nicht erlaubt: Der Rohstoff Uran hat eine strahlende Zukunft. "Es ist schwierig, ja fast unmöglich, in Deutschland das Thema Uran zu platzieren", sagen Asset Manager, mit denen ich in Köln im November beim Abendessen zusammensitze und die Weltlage diskutiere. "In der Öffentlichkeit sind die Themen Uran und Atomkraft extrem negativ besetzt", sagen sie. Ich berichte, eine befreundete engagierte Anleger-Gruppe aus London habe seit September wieder Engagements in Uranaktien aufgebaut. "Mutig, sehr mutig....", blickt B. skeptisch drein. Der Markt jedoch lässt kaum Skepsis zu; denn Uranaktien sind gefragt. Salamanca 20.12.2016 Suche nach Uran in Spanien, in der Nähe von Salamanca - Foto: Udo Rettberg Ich verstehe sehr wohl, wovon meine Diskussionspartner an diesem Abend in Köln sprechen. Denn als ich mit einem fachkundigen Kollegen im Dezember 2003 eine Zukunfts-Story zum Welt-Uranmarkt recherchiert und dann auch zur Veröffentlichung in der Zeitung angeboten hatte, erfuhren wir durch die Redaktions-Kollegen - angebliche Fachleute von der Börsen- und Energieseite - nicht nur Unverständnis und Kopfschütteln, sondern mit Hinweis auf das "Teufelszeug Uran" und die zuallererst in Deutschland bestehende negative Stimmung gegenüber Atomkraft auch eine heftige verbale Abfuhr. "So ein Schwachsinn", war einer der Fachkollegen seinerzeit nicht zur eigenen verbalen Kontrolle fähig. Angeblich interessiere das Thema absolut niemanden unter den Lesern, erklärte er mir besserwisserisch. Klar - die Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 hatte Angst und Schrecken verbreitet - nicht nur in Deutschland, sondern rund um den Globus. Die Kollegen waren beim geforderten Blick nach vorn aber nicht in der Lage, die globale Brille aufzuziehen. Während Deutschland auch wegen der Energiewende der Kanzlerin fast ausschließlich auf das grüngefärbte Spektrum aus erneuerbaren Energieträgern setzte, übten sich ausländische Experten bereits im Energie-Realismus. Uranpreis U308 - Chicago Mercantile Exchange Damals im Jahr 2003 lag der Preis für Uran U308 bei 12,5 $/lb, nachdem er kurz zuvor unter die Marke von 10 $/lb gefallen war. Heute werden zwischen 22 und 23 $/lb für diesen Energie-Rohstoff bezahlt. Doch nicht nur das: Was Leser der erwähnten Zeitung zwischen 2003 und 2007 verpasst hatten, war die Renaissance von Uran sowie ein Preisanstieg für U308 bis auf das Rekordniveau von ca. 140 $ Mitte 2007. Entsprechend positiv entwickelten sich seinerzeit auch die Aktien von Uranproduzenten, deren Kurse sich vervielfachten. So ein Pech für die Anleger dieser deutschen Zeitung; denn an ihnen ging dieser Höhenflug vorbei. In diesem Kontext erinnere ich mich auch an einen rund 15 Jahre zurückliegenden...

