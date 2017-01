Easyjet hat seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal um 7,2 Prozent gesteigert. Trotzdem belastet die Pfund-Schwäche den Billigflieger stärker als zuvor. Auch der angezogene Ölpreis drückt auf das Ergebnis.

Der britische Billigflieger Eaysjet hat im ersten Quartal dank steigender Passagierzahlen mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Die Erlöse kletterten um 7,2 Prozent auf 997 Millionen britische Pfund (1,16 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In den drei Monaten bis Ende Dezember beförderte Easyjet 17,4 Millionen Passagiere - ein Plus von 8,2 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr planen die Briten, ihre Kapazitäten um neun Prozent zu erhöhen. Aussagen zum Gewinnziel machte das Unternehmen nicht.

Easyjet habe solide Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...