Die österreichische Dosen-Brause mit Koffein-Kick hat Red Bull einen neuen Rekordabsatz beschert. Den Milliardenabsatz verdankt der Getränkeriese insbesondere den Chilenen, Skandinaviern, Polen.

Der österreichische Getränkehersteller Red Bull hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr auf 6,029 Milliarden Euro steigern können. Im Jahr 2015 betrug der Umsatz noch 5,903 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mit Sitz im Salzburger Fuschl am See am Dienstag mitteilte. Zum Gewinn gab es von dem nicht an der Börse notierten Konzern keine ...

