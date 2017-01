DAX - Hängepartie geht weiter

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX® scheiterte gestern an der 11.600er Marke und setzte im Anschluss in den unteren Bereich der jüngsten Tradingrange zurück. Hier wurde dann am Nachmittag wieder gekauft und heute Vormittag notiert das deutsche Börsenbarometer wieder inmitten der Spanne 11.535 bis 11.635 Punkte. Wieder kein nachhaltiger Ausbruch!

Die Schwäche in der ersten Handelshälfte an der Wall Street gestern wurde in der zweiten Halbzeit am späten Abend wieder gekauft, dementsprechend geht auch im deutschen Leitindex die Hängepartie weiter. Innerhalb der Spanne der vergangenen Wochen bleibt der Index nur etwas für kurzfristig agierende Marktteilnehmer. Trendfolger haben im aktuellen Umfeld keine Chance. Das Fazit von gestern gilt auch für heute: "Erst ein nachhaltiger Ausbruch aus der genannten Spanne schafft neue Fakten. Bis dahin ist eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zu favorisieren die sich nur mit einem antizyklischen Ansatz handeln lässt."

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.01.2017 bis 24.01.2017 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

