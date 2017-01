Die VU-ARGE hat die Zusammenarbeit mit der Wilken Software Group mit einem über die IVU GmbH vorzeitig abgeschlossenen Servicevertrag um weitere vier Jahre verlängert. Die Arbeitsgemeinschaft von fast 70 kleineren und mittleren Versorgungsunternehmen hat sich zudem dazu entschlossen, das neue Abrechnungspaket "Wilken easy market advanced" einzuführen. Auch für den iMsys-Rollout sieht die Gemeinschaft, die vom Wilken-Partner IVU Informationssysteme GmbH betreut wird, Chancen in der Zusammenarbeit. "Die Lösung Wilken easy metering der Partner Wilken, Kisters, IVU und MeterPan ist eine Lösung, die sicherlich für eine ganze Reihe unserer Mitglieder interessant ist. Denn damit können die Prozesse der Gateway Administration tief in die der operativen Systeme wie ERP und Energieabrechnung integriert werden", betont Wolfgang Kleinekathöfer, Geschäftsführer der VU-ARGE. Er begrüßt darüber hinaus, dass Wilken und IVU auch im Entwicklungsbereich künftig noch intensiver zusammenarbeiten werden. So beinhaltet der Servicevertrag auch die Nutzung der neuen Plattform P/5 von Wilken. Bei der Weiterentwicklung der Branchenlösung ENER:GY sollen zudem die Anforderungen der VU-ARGE Berücksichtigung finden.



Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Versorgungsunternehmen, kurz VU-ARGE, organisieren sich seit über 30 Jahren kleine und mittlere Versorgungsbetriebe aus dem gesamten Bundesgebiet, um Einkaufsynergien zu nutzen und Kompetenzen auszutauschen. In Zusammenarbeit mit Herstellern wird in regelmäßigen fachspezifischen Arbeitskreisen an der Weiterentwicklung der Softwareprodukte gearbeitet. So haben auch kleine Unternehmen die Möglichkeit, Einfluss auf die Entwicklung der Programme zu nehmen. Eine so entstehende Win-Win-Situation ermöglicht es der VU-ARGE mit kleinem Aufwand ein für die Versorger maßgeschneidertes Softwareprodukt beziehen zu können.



