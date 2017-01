Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat den versprochenen Ausgleich bei den Gebühren für die Stromnetze auf die Zukunft verschoben. "Wir sind jetzt im letzten Schritt, der sicher kommen wird, aber wir sind in der Debatte mit den Ländern", sagte Gabriel am Dienstag auf dem Energiekongress des Handelsblattes in Berlin. Er sei sicher, dass es mit den Ländern zu einem Kompromiss kommen werde.

Gabriel kündigte an, dass das Netzentgeltmodernisierungsgesetz am Mittwoch in das Bundeskabinett kommen werde, aber ohne die Regelung für die deutschlandweite Angleichung der Entgelte für die Höchstspannungsnetze. Der Gesetzentwurf sieht lediglich vor, die sogenannten vermiedenen Netzentgelte stufenweise abzuschaffen. Ursprünglich hatte der SPD-Vorsitzende versprochen, auch die Netzgebühren bundesweit anzugleichen.

Vor allem die ostdeutschen Bundesländer zeigen sich empört, dass Gabriel sein Zusagen nun nicht einhält. Aber auch in Bayern formiert sich Widerstand. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hatte moniert, dass ohne die Angleichung der Gesetzentwurf das "Papier nicht wert ist", auf das er gedruckt sei.

Die neuen Länder produzieren mehr Strom als sie selbst verbrauchen und haben besonders stark Windräder und Solaranlagen gebaut. Berechnungen taxieren die Mehrkosten auf eine halbe Milliarde Euro im Jahr, die Haushalte und Unternehmen schultern müssen. Von der bestehenden Regelung profitieren hingegen Nordrhein-Westfalen, das Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Der durch die fehlende Angleichung drohenden Spaltung in zwei Preiszonen erteilte der Wirtschaftsminister eine klare Absage. "Das wäre ein echter Schaden für die deutsche Wirtschaft", sagte Gabriel und sei mit ihm nicht zu machen.

