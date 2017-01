FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des britischen Pfund hat am Dienstag mit moderaten Kursverlusten auf das Brexit-Urteil des höchsten britischen Gerichtes reagiert. Das Parlament muss laut dem Urteil des Supreme Courts über die Austrittserklärung aus der EU abstimmen.

Das Pfund sank nach der Entscheidung kurzzeitig auf ein Tagestief von 1,2438 US-Dollar. Es erholte sich jedoch zuletzt etwas und wurde mit 1,2490 Dollar gehandelt. Vor der Entscheidung hatte das Pfund noch über der Marke von 1,25 Dollar notiert. Auch zum Euro machte das Pfund seine anfänglichen Verluste größtenteils wieder wett.

Die elf Richter des Supreme Courts bestätigten in dem Berufungsverfahren wie erwartet ein früheres Urteil. Die Entscheidung stellt zwar den Brexit nicht infrage, könnte jedoch den Zeitplan der Regierung durcheinander bringen. Erleichtert werden dürfte der Brexit jedoch durch das Urteil, dass die Regionalparlamente von Schottland, Wales und Nordirland kein Mitspracherecht haben. Bei der Volksabstimmung über den Brexit am 23. Juni 2016 hatten in Schottland und Nordirland jeweils eine Mehrheit für einen Verbleib des Königreichs in der EU gestimmt./jsl/jkr/stb

