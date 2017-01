Stadtlohn - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) bewegte sich gestern Morgen im Bereich der 19.770/800 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de". Bis zum Mittag sei er um die 19.800-Punkte-Marke gependelt, ohne sich groß nach oben oder unten zu bewegen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag sei es zunächst zu einer kleineren Aufwärtsbewegung an die 19.839 Punkte gekommen.

