Bonn - Vor dem Hintergrund der gestrigen Entscheidung des neuen US-Präsidenten, das transpazifische Freihandelsabkommen (TPP) aufzukündigen, waren Staatsanleihen am Montag als "sicherer Hafen" gesucht, so die Analysten von Postbank Research.Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries habe in der Folge um 7 Basispunkte auf 2,40% nachgegeben. Ihr deutsches Pendant sei diesem Beispiel gefolgt und um 6 Basispunkte auf 0,37% gesunken. 5- und 2-jährige Bundesanleihen hätten gestern mit -0,45% (-4 Basispunkte) beziehungsweise -0,68% (-1 Basispunkt) ebenfalls unter ihren jeweiligen Niveaus vom vergangenen Freitag rentiert. (24.01.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...