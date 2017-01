ERFURT (dpa-AFX) - Thüringen startet eine Bundesratsinitiative für einheitliche Stromnetzentgelte in Deutschland. "Wir brauchen die Energiewende, aber ebenso brauchen wir eine gerechte Verteilung der Kosten", begründete Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) am Dienstag in Erfurt ihre Initiative. Es könne nicht sein, "dass Länder wie Thüringen mit dem stärksten Ausbau erneuerbarer Energien durch höhere Netzkosten bestraft und andere Länder durch günstigeren Strom bevorteilt werden", erklärte die Grünen-Politikerin. Sie verlangte, dass die Bundesregierung ihre Zusage für eine gerechtere Verteilung der Netzkosten einhält.

Die Netzentgelte sind Teil des Strompreises, den private Verbraucher und Wirtschaft bezahlen müssen. Sie sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich hoch und hängen auch von den Investitionskosten des jeweiligen Netzbetreibers in neue Trassen ab./ro/DP/tos

