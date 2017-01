Zürich/München (ots) -



Roland Berger präsentiert innovativen Ansatz, Design Thinking zum

grundlegenden Prinzip aller Entscheidungsprozesse im Unternehmen zu

machen. Bisher kommt die Innovationsmethode vor allem in der Produkt-

und Serviceentwicklung zum Einsatz. 81 Prozent der Firmen sind offen,

Design Thinking in strategischen Fragen anzuwenden



Rasanter technischer Fortschritt, anspruchsvollere Kunden und

starke Konkurrenz nicht zuletzt durch innovative Start-ups:

Etablierte Unternehmen sehen sich wachsenden Herausforderungen

ausgesetzt. Die Firmen sollen bessere Kundenerlebnisse schaffen,

indem sie die Digitalisierung zu ihrem Vorteil nutzen. Gleichzeitig

stellen gerade die technischen Entwicklungen viele altbewährte

Geschäftsmodelle infrage. Wie können Firmen in diesem dynamischen

Umfeld erfolgreich agieren? Experten der Unternehmensberatung Roland

Berger sehen den Schlüssel hierfür in den Entscheidungsprozessen -

und dabei kommt einer Innovationsmethode die entscheidende Rolle zu:

Design Thinking. Organisationen, die sich diese Arbeitsweise zunutze

machen, konnten im vergangenen Jahrzehnt grosse Erfolge verzeichnen.

Im Vergleich mit allen S&P 500-Unternehmen stieg die Valuierung

dieser Firmen um mehr als das Doppelte (219 Prozent). In der neuen

Studie "Design Thinking On Every Level" stellt Roland Berger einen

innovativen Ansatz vor, Design Thinking auf allen Ebenen und in allen

Bereichen eines Unternehmens zur Grundlage der Entscheidungsprozesse

zu machen.



"Design Thinking spielt bisher vor allem in der Produkt- oder

Service-Entwicklung eine Rolle. Interdisziplinäre Teams arbeiten

dabei gemeinsam an möglichst kundenorientierten Lösungen. Unser

Ansatz zielt darauf ab, Design Thinking nicht nur in einem

Fachbereich, sondern übergreifend, auf strategischer Ebene zu

implementieren", so Philipp Angehrn, Managing Partner bei Roland

Berger in Zürich.



"Dieses Konzept unterstützt Firmen, agil und flexibel zu handeln.

Zudem rücken die Interessen des Kunden durch dieses Leitbild in den

Mittelpunkt. Digitalen Technologien kommt darüber hinaus eine

zentrale Rolle zu, um Innovationen zu schaffen und so die Zukunft des

Unternehmens zu sichern", fügt Vladimir Preveden, Partner bei Roland

Berger, an.



Design Thinking in die Firmenstrategie einfliessen zu lassen,

stösst bei Unternehmen keineswegs auf taube Ohren: In einer Roland

Berger-Umfrage gaben 81 Prozent der Organisationen an, einem

derartigen Konzept offen gegenüberzustehen.



Innovation in fünf Phasen



Wie kann es Unternehmen gelingen, Design Thinking als Prinzip

aller Entscheidungsprozesse zu etablieren? Die Experten von Roland

Berger gehen in ihrem Modell zunächst von fünf Schritten aus, denen

ein Design Thinking-Projekt folgt:



Verstehen: In dieser Phase wird zunächst die Problemstellung

erfasst.



Beobachten: Informationen zu den im Unternehmen bereits

vorhandenen Lösungen werden zusammengetragen und im Hinblick auf die

Wünsche der Zielgruppen analysiert.



Sichtweise definieren: Alle bisher zusammengetragenen

Informationen werden ausgewertet und interpretiert. Auf Basis dieser

Daten wird der weitere Projektplan festgelegt.



Ideen finden und Prototypen entwickeln: Anhand der vorliegenden

Fakten werden neue Ideen entwickelt. Einigt sich das Projektteam auf

einen Vorschlag, wird ein Prototyp erstellt, der jeweiligen

Zielgruppe zum Test zur Verfügung gestellt und anhand von deren

Feedback sukzessive weiterentwickelt wird.



Extrapolieren: In der letzten Phase sollten weitere, potenzielle

Anwendungsbereiche eruiert werden. Wichtig ist dabei, Wettbewerber

und zukünftige Trends miteinzubeziehen.



Insbesondere der letzte Schritt dient dazu, die Ergebnisse des

Prozesses auf ein höheres Level zu heben. Viele etablierte

Unternehmen konzentrieren sich in erster Linie auf kleine

Innovationsschritte und verbessern bestehende Produkte und Services

schrittweise. "Hier wird oft zu kleinteilig gedacht. Firmen sind im

aktuellen Geschäftsumfeld gezwungen, ambitioniertere Ansprüche und

Ziele zu verfolgen. Wenn sie richtungsweisende Angebote entwickeln

und vermarkten wollen, müssen sie gross denken, deutlich mehr

experimentieren, aber dabei auch Fehler machen dürfen. Design

Thinking fördert diesen Paradigmenwechsel in Richtung von mehr

Startup-Denken auch bei etablierten Unternehmen", kommentiert Steffen

Gackstatter, Partner bei Roland Berger.



Kulturwandel, agile Prozesse und neue Kompetenzen stellen

Entscheidungen auf eine neue Basis



Design Thinking-Projekte fördern eine grundlegend neue Mentalität

in strategischen Entscheidungsprozessen. Dabei schafft die Methode

auch eine neue Unternehmenskultur und sorgt für agilere Prozesse.

Gerade das hohe Tempo und die multidisziplinäre Arbeitsweise

verursachen einen Wandel in Unternehmen. "In Start-ups sind hohe

Variabilität und Geschwindigkeit selbstverständlich - über Jahrzehnte

gewachsene Organisationen tun sich hiermit aber äusserst schwer",

kommentiert Preveden. Trotzdem kommt Design Thinking auch bei

Mitarbeitern gut an. Haben sie ein entsprechendes Training erhalten,

erachten 71 Prozent die Methode als Bereicherung der Arbeitskultur.

Zugleich fördert Design Thinking neue Kompetenzen, beispielsweise in

der Datenanalyse. Zwar sammeln und speichern Firmen heute schon

riesige Datenmengen, nutzen aber die daraus gewonnenen Erkenntnisse

in ihren strategischen Entscheidungsprozessen bei weitem nicht aus.

Ein Prozess, der auf Design Thinking baut, ermutigt Mitarbeiter alle

Informationsquellen zu Rate zu ziehen und neue zu erschliessen. "Erst

wenn Design Thinking all diese Faktoren und Ebenen durchdringt,

erlangt die Methode eine strategische Dimension", fasst Gackstatter

zusammen. "Dann fällen Firmen richtungsweisende Entscheidungen auf

einer anderen Grundlage als bisher - und genau diesen Wandel

voranzubringen, ist Sinn und Zweck unseres Konzepts."



Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit

führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und

europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist

das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.

Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen

Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine

unabhängige Partnerschaft im ausschliesslichen Eigentum von rund 220

Partnern.



