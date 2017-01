Dezemberschwäche? Tax Loss-Selling Season? Nichts davon ist bei Broadway Gold Mining Ltd. (TSX.V: BRD; FRA: BGH) zu beobachten. Im Gegenteil: Seit unserer ersten Besprechung vor zwei Wochen ist die Aktie weiter gestiegen und hat im Hoch vorgestern sogar 0,60 CAD erreicht. Aktuell notiert das Unternehmen wieder bei 0,50 CAD und hat am 12. Dezember eine Finanzierung bei 0,35 CAD bekannt gegeben. Die Konditionen der Finanzierung strotzen vor Selbstvertrauen: 2,1 Mio. CAD sollen aufgenommen werden. Investoren erhalten zusätzlich einen zwei Jahre gültigen Warrant bei 0,75 CAD. Das Closing der Finanzierung soll bereits am 22. Dezember dieses Jahres sein. Das ist mal wirklich kurz und knackig! Und man muss daraus den Schluss ziehen, dass starke Finanziers hinter dem Unternehmen stehen, die in kürzester Zeit - auch in der Vorweihnachtszeit - , Geld in das Unternehmen pumpen können. Mit dieser Finanzierung wäre die Kriegskasse von Broadway erst einmal gut gefüllt, denn die rund 1 Mio. CAD aus einer ersten Finanzierungsrunde im Oktober dürften auch noch überwiegend vorhanden sein. Parallel zur Finanzierung hat Broadway vermeldet, dass die Aktie ab sofort (ab dem 12. Dezember) auch an der amerikanischen OTCBQ Venture Börse unter dem Ticker Symbol BDWYF gehandelt werden kann. Das ist ein strategisch geplanter Schachzug, denn die Assets von Broadway liegen ja in den USA. Hinzu kommt, dass das Thema Kupfer (aber auch andere Basismetalle) im Zuge der Ankündigungen des künftigen US-Präsidenten ...

