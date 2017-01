KARLSRUHE (dpa-AFX) - Arbeitsministerin Andrea Nahles hat ihr Tarifeinheitsgesetz vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Kritik der Gewerkschaften verteidigt. Der großen Koalition sei es weder darum gegangen, das Streikrecht zu beschränken noch damit gezielt kleine Gewerkschaften zu bekämpfen. "Das ist weder Ziel noch Wirkung des Gesetzes", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in der Verhandlung in Karlsruhe. Zweifel müssten aber aufkommen, wenn Gewerkschaften mehr miteinander stritten als mit dem Arbeitgeber und das Belegschaften entzweie. "Diese Uneinigkeit der Gewerkschaften ist nach meiner Überzeugung für die Arbeitnehmer auf Dauer kein Vorteil - und für die Gewerkschaften auch nicht", sagte Nahles.

Das Gesetz zur Tarifeinheit ist seit Juli 2015 in Kraft. Die Gewerkschaften laufen dagegen Sturm, weil es vorsieht, dass künftig bei Überschneidungen von Tarifverträgen in einem Betrieb nur noch derjenige der mitgliederstärksten Gewerkschaft gelten soll. Nahles zufolge geht es vor allem darum, mit diesem "Damoklesschwert" "Anreize für Kooperation und Abstimmung" zu schaffen. Dadurch sollten Tarifkollisionen gerade vermieden werden. (Az. 1 BvR 1571/15 u.a.)/sem/DP/tos

