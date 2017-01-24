DIE FOLGENDEN ANLEIHEN SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING BONDS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME WKN ISIN BIS/UNTIL
0,4"LB.HESS.THR.CARRARA02A/15 HLB1YD DE000HLB1YD7 26.01.2017 HZE/EOT
0,5"LB.HESS.THR.CARRARA08C/15 HLB2GC DE000HLB2GC4 26.01.2017 HZE/EOT
THE FOLLOWING BONDS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME WKN ISIN BIS/UNTIL
0,4"LB.HESS.THR.CARRARA02A/15 HLB1YD DE000HLB1YD7 26.01.2017 HZE/EOT
0,5"LB.HESS.THR.CARRARA08C/15 HLB2GC DE000HLB2GC4 26.01.2017 HZE/EOT