Berlin (ots) - Zum 500. Reformationsjubiläum laden die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) und die Hans-Böckler-Stiftung 30 Studierende und Promovierende zu einer Teilnahme an ihrem Kooperationsseminar "Moderne Arbeitsgesellschaft und Sozialpartnerschaft in protestantischer Perspektive" ein. Nachgegangen wird beispielsweise der Frage, wie sich die Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft weiterentwickeln lassen. Bewerben können sich Stipendiatinnen und Stipendiaten der 13 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Begabtenförderungswerke. Die Veranstaltung findet vom 24. bis 28. Juli in Lutherstadt Wittenberg im Rahmen der Summer School 2017 statt. Die erste Bewerbungsrunde für dieses Seminar endet am 15. Februar: http://summerschool2017.org/programm/1d



Unter dem Motto "Es reicht. Was mich angeht." versammelt die Summer School 2017 über den Zeitraum vom 24. Juli bis 20. August insgesamt 800 Studierende und Promovierende aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen in Wittenberg. 33 Seminare, eine Orchesterakademie und ein umfangreiches Rahmenprogramm in Kooperation mit der "Weltausstellung Reformation" sind vorgesehen. Es ist das erste Mal, dass alle Begabtenförderungswerke gemeinsam für eine Bildungsveranstaltung zusammenarbeiten. Um über nationale, kulturelle, konfessionelle und religiöse Grenzen hinweg Studierende und Promovierende zusammen zu bringen, kooperiert das federführende Evangelische Studienwerk Villigst hierfür mit 30 Stiftungen, Hochschulen, dem DAAD und weiteren Institutionen. Mehr Informationen gibt es unter http://www.summerschool2017.org/.



