SÜDERAU/KIEL (dpa-AFX) - Nach dem Nachweis einer neuen Variante der Geflügelpest auf einem Hof in Schleswig-Holstein werden die Tests ausgedehnt. "Wir ziehen zusätzliche Tierärzte heran, um umfangreiche Beprobungen auch in weiteren Betrieben im Sperrgebiet vorzunehmen", sagte Landrat Torsten Wendt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Bisher wurde der sehr aggressive Erreger des Subtyps H5N5 in zwei Haltungen eines Betriebes mit insgesamt 18 400 Puten nachgewiesen./wsz/DP/tos

AXC0117 2017-01-24/12:00