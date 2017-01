IRW-PRESS: ParcelPal Technology Inc.: ParcelPal bietet den Abgabestellen von medizinischem Marihuana eine Technologielösung für den Online-Einkauf und die On-Demand-Lieferung

Vancouver, British Columbia, Kanada - 23. Januar 2017 - ParcelPal Technology Inc. (ParcelPal oder das Unternehmen) (PKG:(CSE:) (FSE:PT0) (OTC:PTNYF) - freut sich, eine branchenweite Neuheit bekannt zu geben: die Einführung der vermutlich weltweit einzigen integrierten Technologie, die eine Verbindung zwischen den Marihuana-Abgabestellen und ihren Patienten herstellt, sodass die Kunden landesweit reguliertes medizinisches Marihuana kaufen und sich das Produkt innerhalb einer Stunde liefern lassen können.

Die leistungsfähige Lösung von ParcelPal besteht aus einer Online-Bestellplattform und einem bargeldlosen Zahlungssystem; die Patienten können ihre Produkte auswählen und sich die Ware innerhalb einer Stunde liefern lassen. Die Bestell- und Lieferplattform nutzt eine fortschrittliche Datenverschlüsselung zwischen ParcelPal, dem Händler und dem Konsumenten, um die Sicherheit und den Schutz der Daten des Patienten und des Händlers sicherzustellen. Die Lösung ist auf eine schnelle Implementierung ausgelegt; sie ermöglicht es den Abgabestellen, die Vorteile des Multikanal-Vertriebs zu nutzen und ihre Online-Präsenz zu verstärken.

Der Markt für legales Marihuana weist ein spektakuläres Wachstum auf. In Kanada, wo der medizinische Einsatz legal ist, lässt die unmittelbar bevorstehende Legalisierung des Vertriebs für die Freizeitnutzung einen drastischen Anstieg des Volumens der legalen Verkäufe erwarten. In den Vereinigten Staaten ist medizinisches Marihuana mittlerweile in 28 Staaten legalisiert, und diese Tendenz hält offensichtlich an. Mit seiner Positionierung stellt ParcelPal die dringend benötigte Infrastruktur für diese boomende Branche bereit.

President Kelly Abbott erklärte dazu: Die Online-Bestellplattform ist für die Händler und deren Kunden einfach zu nutzen, schnell, bequem und unkompliziert. Die Kunden melden sich einfach auf der Website der Abgabestelle an und wählen die Produkte aus, die sie kaufen möchten. Sie erhalten die Produkte innerhalb einer Stunde nach dem Kauf. Abgabestellen, die vom nicht virtuellen Vertriebsansatz zu einer Multikanal-Online-Vertriebsstrategie übergehen, ziehen mehr Kunden an und steigern ihren Umsatz, wenn sie eine nahtlose Online-Bestell- und Lieferlösung anbieten. Damit wird der Bestellprozess für die Konsumenten ganz einfach und bequem.

Der CEO Jason Moreau äußerte sich wie folgt: Mit unserer Plattform können die Händler ihre Produktauswahl ändern, den Vertrieb bestimmter Produkte fördern und neue Produkte anbieten, und das alles nahezu in Echtzeit; zudem können sie ihren lokalen Kunden die Lieferung innerhalb einer Stunde anbieten.

Über ParcelPal Technology Inc.

ParcelPal bietet einen Service über iPhone, Android und Desktop-Computer, mit dem sich Unternehmen und Privatkunden schnell und kostengünstig Artikel lokal über eine Vielzahl von Kurieren liefern lassen können. Das Unternehmen bietet führenden Einzelhändlern in Vancouver und demnächst in den Großstädten in ganz Kanada eine Lieferung der Ware am gleichen Tag.

ParcelPal: www.parcelpal.com

Die Canadian Securities Exchange (CSE) oder andere Wertpapieraufsichtsbehörden haben diese Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung verfasst wurde, weder geprüft noch übernehmen sie die Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit.

CSE - Symbol: PKG FSE - Symbol: PT0 OTC - Symbol: PTNYF Ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien: 28.188.558 Ansprechpartner: Kelly Abbott, President, ParcelPal Technology, Inc. - 778-237-5212

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion und das zukünftige Potenzial von ParcelPal. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig mit Begriffen wie wird, kann, sollte, beabsichtigt, erwartet, geht davon aus, plant und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet sind. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht abgeschlossen wird, beispielsweise weil die endgültigen Dokumente nicht unterzeichnet werden, die Due Diligence nicht zufrieden stellend ausfällt oder die CSE keine Genehmigung erteilt, sowie das Risiko, dass ParcelPal nicht erfolgreich ist, unter anderem aufgrund allgemeiner Risiken in Bezug auf die Branche für mobile Anwendungen, der Unfähigkeit von ParcelPal, sich am Markt durchzusetzen, und möglicher Anfechtungen des geistigen Eigentums, das ParcelPal nutzt. Es besteht keinerlei Gewissheit, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich davon abweichen, was in diesen Aussagen zum Ausdruck kommt.

Das Unternehmen kann nicht gewährleisten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreffen werden. Daher werden die Leser darauf hingewiesen, dass sie sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend betrachtet wurden, können sie sich als inkorrekt erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen wird die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur insoweit überarbeiten oder öffentlich aktualisieren, wie dies nach dem kanadischen Wertpapierrecht ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38691

ISIN CA69938L1058

AXC0118 2017-01-24/12:04