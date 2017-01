Braunschweig (ots) -



Alle Schülerinnen und Schüler kennen das: Aus einer Vielzahl an Büchern oder im Internet muss schnell und gezielt das richtige Wissen ausfindig gemacht werden. Genau hier punktet das neue Schulwissen griffbereit von Schroedel aus der Westermann Gruppe gleich doppelt:



Im Buch sind die wichtigsten Regeln der Sekundarstufe I nach Lernfeldern sortiert und in einer plakativen, übersichtlichen Form dargestellt:



o ein Thema pro Seite o Regeln links, Beispiele rechts In der dazugehörigen kostenlosen App gibt es das Wissen kompakt zusammengefasst - zum Immer-Dabeihaben!



Abgestimmt auf die aktuellen Lehrpläne erscheinen im Februar 2017 acht druckfrische Bände für alle wichtigen Fächer der Sekundarstufe I. Im Sommer wird die Reihe um die naturwissenschaftlichen Bände "Biologie", "Chemie" und "Physik" ergänzt.



Buch plus App - ideal für den schnellen Durchblick!



Grammatik, Rechtschreibung, Algebra und einiges mehr - in den Klassen 5 bis 10 müssen Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl von Regeln und Grundbegriffen lernen und anwenden können. Unter Berücksichtigung der aktuellen Lehrpläne bündelt Schulwissen griffbereit die wichtigsten Regeln der Sekundarstufe I nach Lernfeldern. Dabei stehen auf jeder Seite die Regeln links und die Beispiele rechts. Die Regeln sind schülergerecht formuliert, die daneben stehenden Beispiele sind prägnant und verdeutlichen deren Anwendung. Schnell wird so der Lernstoff für die Schüler "greifbar".



Jeder Band ist im praktischen Querformat angelegt und verfügt über eine robuste Spiralbindung. So können die Schüler beim Arbeiten am Schreibtisch die aktuelle Seite komfortabel aufschlagen und leicht die gesuchte Regel nachlesen.



Zusätzlich zum Buch gibt es die neue App von Schulwissen griffbereit. Sie enthält für alle Fächer das gebündelte Kompaktwissen in Glossarform. Die intuitiv zu bedienende App sorgt so für schnellen Durchblick. Besonders erfreulich für alle Schüler: Die App ist kostenlos und für Android und iOS erhältlich!



"Weiß nicht - gibt's nicht!" Schulwissen griffbereit sorgt für schnellen Durchblick in jeder Situation - egal ob in der Pause, unterwegs im Bus oder beim letzten Wissenscheck vor der Klassenarbeit.



Schulwissen griffbereit ET: Februar 2017 Format: DIN-A4-Querformat Buchumfang: 40 Seiten mit dazugehöriger, kostenloser App Preis: 12,95 EUR ISBN: 978-3-507-22385-1 Deutsche Grammatik 978-3-507-22386-4 Rechtschreibung und Zeichensetzung 978-3-507-22387-2 Englische Grammatik 978-3-507-22388-0 Französische Grammatik 978-3-507-22389-9 Lateinische Grammatik 978-3-507-22390-2 Spanische Grammatik 978-3-507-22391-0 Mathematik Algebra 978-3-507-22392-9 Mathematik Geometrie



Im Sommer 2017 folgen die Bände Biologie, Chemie und Physik.



